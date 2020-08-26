عام / "اخصائي الموارد البشرية" دورة تدريبية بمكتبة الملك فهد العامة في جدة غداً
الأربعاء 1442/1/7 هـ الموافق 2020/08/26 م واس
جدة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس
تنظم مكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً ، دورة تدريبية عن بُعد بعنوان "اخصائي الموارد البشرية " ، بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز .
وتتناول محاور الدورة التي يقدّمها الدكتور عبدالرحمن الحازمي : شرح مفهوم ومهام ادارة الموارد البشرية ، واقع الموارد البشرية في المنظمات ، والعلاقة بين الموارد البشرية وشئون الموظفين ، واستعراض أساليب تخطيط وتوجهات الموارد البشرية ، بالإضافة إلى التطرق لإعداد برنامج متكامل لتهيئة الموظف الجديد ، وتقييم الأداء الفردي وعلاقته بتحفيز الموظفين .
ودعت المكتبة المهتمين من الجنسين إلى حضورالدورة المحددة من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً .
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17:30ت م
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