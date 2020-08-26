جدة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واستنظم مكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً ، دورة تدريبية عن بُعد بعنوان "اخصائي الموارد البشرية " ، بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز .وتتناول محاور الدورة التي يقدّمها الدكتور عبدالرحمن الحازمي : شرح مفهوم ومهام ادارة الموارد البشرية ، واقع الموارد البشرية في المنظمات ، والعلاقة بين الموارد البشرية وشئون الموظفين ، واستعراض أساليب تخطيط وتوجهات الموارد البشرية ، بالإضافة إلى التطرق لإعداد برنامج متكامل لتهيئة الموظف الجديد ، وتقييم الأداء الفردي وعلاقته بتحفيز الموظفين .ودعت المكتبة المهتمين من الجنسين إلى حضورالدورة المحددة من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً .// انتهى //17:30ت م0165