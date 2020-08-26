الرياض 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسوقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مذكرة تعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية تمتد ثلاث سنوات لتطوير وتنمية رياضة الفروسية في المحافظة .وتشهد المذكرة التي وقعها صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية، المهندس عمرو المدني قيام الطرفين بتطوير فرص اقتصادية واعدة تتعلق بالفروسية في العلا، بما يتماشى وخطط الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتعزيز وتنويع الاقتصاد في المحافظة.ويشمل التعاون عدة برامج تدريبية وفرص عمل ناشئة في مجالات ذات علاقة بالفروسية، كالفرسان، والمدربين، وحكام المسابقات وغيرها مما يعود بالنفع على أهالي العلا، كذلك تشمل الاتفاقية تطوير البنية التحتية للقطاع بما في ذلك قرية الفروسية، مضمار السباق، ودراسة مراكز الفروسية الحالية والأصول والأنشطة ذات العلاقة. وستكون من أولويات الاتفاقية جذب وتنظيم ورعاية أحداث وفعاليات الفروسية المقامه على المستويين المحلي والدولي.وتسهم هذه الجهود في تعزيز اقتصاد العلا بشكل مستدام من خلال الفرص الاقتصادية الواعدة للمجتمع المحلي، كما يتماشى نمو رياضة الفروسية في العلا أيضًا مع التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بتنمية وتطوير الرياضة على مستوى المحافظة، بالإضافة لترويج العروض السياحية من خلال رياضات المغامرة.وأوضح سمو الأمير عبدالله بن فهد، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية أن رياضة الفروسية تشهد تطوراً كبيراً في ظل الدعم الذي تحظى به من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة واهتمام مجلس إدارة هيئة الفروسية.وبين أن الاتحاد السعودي للفروسية شكل مع الهيئة الملكية بالعلا نجاحاً كبيراً في مجال تنظيم الأحداث الفروسية في محافظة العلا خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن أهم تلك الأحداث سباق كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل أغلى سباق قدرة في العالم بجوائز تجاوزت 15 مليون ريال ومشاركة عدد كبير من أبطال العالم، وتأتي هذه الاتفاقية بين الاتحاد السعودي للفروسية والهيئة الملكية لتوسيع قاعدة رياضة الفروسية في منطقة العلا.فيما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية، المهندس عمرو المدني أن هذه الاتفاقية تأتي من بين حزمة مشاريع تندرج ضمن رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومتابعة حثيثة من سمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان محافظ الهيئة الملكية، حيث تحقق الهيئة عدداً من أهدافها الإستراتيجية عبر تعزيز التعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية، بتطوير قطاع الفروسية في منطقة العلا إلى جانب خططها التنموية للمنطقة، إذ تمثل الوظائف الجديدة والفرص الاقتصادية الأخرى التي تخلقها الهيئة الرابط بين مجتمع العلا اليوم وتاريخ المنطقة، بشكل يوضح انتشار الفروسية في المحافظة، ويظهر به تراثنا - الثقافي والمادي - أحد الأصول الأساسية في التنمية المستدامة والمسؤولة.وتأتي مذكرة التفاهم تتويجاً للتعاون المميز بين الجهتين، والذي أثمر عن تنظيم فعاليات كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل "ملتقى الفرسان" بالعلا في نسختيه السابقتين، وقد امتدت النسخة الأخيرة للسباق من فئة النجمتين مسافة 120 كلم على مدى أربع جولات، وشهد السباق مشاركة مجموعة من أفضل الفرسان حول العالم وصل عددهم إلى 200 فارس وفارسة، وشارك فيه أكثر من 200 خيل من 17 دولة حول العالم.// انتهى //17:46ت م0166