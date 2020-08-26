المدينة المنورة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن" في المدينة المنورة خدماتها لـ ١٩٨٤١ مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن .وأوضح "متحدث صحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم في المدينة المنورة من خلال 3 عيادات، تعمل بواقع 16 ساعة يومياً من الساعة 8 صباحاً _ حتى 12 مساءً ، موزعة على كل من المركز الصحي بالنصر والمركز الصحي بالخالدية والمركز الصحي بالدعيثة.وأشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .وبين أبو عنق أن مراكز " تأكد" قدمت خدماتها ل ١٥٨ ألف مستفيد وخصصت للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بعد حجز موعد في تطبيق "صحتي " حيث تقدم خدمة الفحص للمستفيدين من خلال مسارات دون الحاجة لمغادرتهم السيارات، لافتةً الانتباه إلى أهمية تلك الفحوصات في إيضاح مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، والكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.// انتهى //17:53ت م0167