الرياض 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واساستقبل المدير العام للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور عبد الله بن محمد الوليدي في مكتبه اليوم, رئيس الجامعة الإلكترونية الدكتورة ليلك الصفدي.وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون وتطوير ممارسات التعليم الإلكتروني بما ينسجم مع التوجه العالمي المتسارع نحو هذا النوع من التعليم, إلى جانب مناقشة ما توصل له فريق العمل المشترك بين المركز والجامعة، بشأن التفاهم حول المجالات التي تخدم تطوير ممارسات التعليم الإلكتروني.وأوضح الوليدي أن المركز والجامعة يتجهان نحو مزيد من التعاون والتنسيق، بما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك بينهما تصب في خدمة التعليم الإلكتروني بالمملكة، وتطوير وحوكمة ممارساته لتتوائم مع الممارسات العالمية، ومع رؤية المملكة 2030.// انتهى //17:56ت م0168