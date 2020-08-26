جدة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسافتتح وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية اليوم ضمن منظومة مشاريعه التنموية لإحياء الإنسان والمكان مشروع محطة سقيا طفيل بمحافظة الليث, بشراكة مجتمعية مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية وجمعية بر قرى جنوب مكة "جوار " .ويهدف المشروع إلى توفير مياه صحية صالحة للشرب لأهالي قرية طفيل وما جاورها من القرى ، بطاقة إنتاجية تبلغ ٥٠ ألف لتر يومياً ، ويقدّر عدد الأسر المستفيدة نحو ١٢٦٥ أسرة .// انتهى //18:09ت م0169