اجتماعي / وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية يفتتح مشروع محطة سقيا طفيل
الأربعاء 1442/1/7 هـ الموافق 2020/08/26 م واس
جدة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس
افتتح وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية اليوم ضمن منظومة مشاريعه التنموية لإحياء الإنسان والمكان مشروع محطة سقيا طفيل بمحافظة الليث, بشراكة مجتمعية مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية وجمعية بر قرى جنوب مكة "جوار " .
ويهدف المشروع إلى توفير مياه صحية صالحة للشرب لأهالي قرية طفيل وما جاورها من القرى ، بطاقة إنتاجية تبلغ ٥٠ ألف لتر يومياً ، ويقدّر عدد الأسر المستفيدة نحو ١٢٦٥ أسرة .
// انتهى //
18:09ت م
0169