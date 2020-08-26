بريدة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسبدأ الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" جولته في محافظات منطقة القصيم، لتمكين أبناء وبنات المنطقة من فرص العمل، ودعم منشآت القطاع الخاص في استقطاب الكوادر الوطنية، وذلك ضمن مبادرة "داعم" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة.وانطلقت جولات الفرع المتنقل لزيارة محافظات المنطقة ضمن مسارين مختلفين؛ حيث بدأ المسار الأول من محافظة المذنب، مرورًا بمحافظات عقلة الصقور والنبهانية ورياض الخبراء، ويزور خلال الأسبوع القادم محافظات البكيرية وعيون الجواء والأسياح والشماسية، وانطلق المسار الثاني من موقع التدشين (محافظة المذنب)، ليزور محافظة عنيزة، ويزور خلال الأسبوع القادم محافظات البدائع والرس وضرية.وتهدف المبادرة إلى دعم منشآت القطاع الخاص في استقطاب الكوادر الوطنية من أبناء وبنات المنطقة، وتمكين الشباب والفتيات فرص العمل في محافظات المنطقة.// انتهى //18:09ت م0170