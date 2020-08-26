محايل 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسعقد المجلس البلدي لبلدية محافظة بارق أمس، جلسته العاديه الـ57 , بحضور رئيس المجلس سلطان بن أحمد البارقي والأعضاء، وذلك بمبنى المركز الحضاري.وجرى خلال الاجتماع استعراض التقارير الدورية للبلدية ومدى إنجاز المشروعات منها النطاق العمراني، الدراسات الهيدروليجيه، تحقيق مبادرات أمير منطقة عسير وإنشاء وحدة بمسمى "تحقيق مبادرات أمير المنطقة".كما ناقش المجلس جملة من متطلبات واحتياجات الأهالي من الخدمات البلدية.// انتهى //18:09ت م0171