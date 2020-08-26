إسلام آباد 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات الباكستانية حالة الطوارئ في معظم مناطق إقليم السند الجنوبي بسبب الفيضانات التي غمرت أجزاء من الإقليم خصوصاً المدن والبلدات القريبة من مجرى نهر السند .وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند تعد الأكثر تضرراً من الفيضانات الناجمة عن سلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة، حيث غمرت المياه الأحياء النائية في المدينة ، مبينة أن الأمطار والفيضانات أدت إلى حدوث خسائر جسيمة في الممتلكات، نتج عنها توقف الحركة والنشاط العام في إقليم السند.من جانبها أوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية بأن فرقها تعمل بالتعاون مع قوات الجيش الباكستاني على إخراج مياه الفيضانات من الأحياء السكنية ومساعدة السكان على تأمين احتياجاتهم الأساسية .وذكرت مصادر هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية أن الموجة الحالية للأمطار الموسمية تعد الأقوى منذ عقود، مشيرة إلى أنها تتوقع استمرار سلسلة الأمطار على مدار الساعات الأربع والعشرين القادمة .// انتهى //18:15ت م0172