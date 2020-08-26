عمّان 07 محرم 1442هـ الموافق 26 اغسطس 2020م واسقدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، مساعدات نقدية طارئة لنحو 39 ألف عائلة لاجئة خلال الشهر الحالي للتخفيف عليهم من تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد.وقالت المفوضية في بيان اليوم : إن هذه المساعدات تأتي بعد جولة أولى من توزيع مساعدات مماثلة في مايو الماضي بهدف تخفيف العبء الناجم عن فقدان سبل العيش، مشيرة إلى أن 40% من اللاجئين في الأردن فقدوا وظائفهم نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد.وكشفت المفوضية أنها وزعت نحو 10 ملايين دولار أمريكي من المساعدات النقدية الطارئة على 56 ألف عائلة لاجئة منذ بداية الوباء، إضافة إلى برنامج المساعدة النقدية الشهرية للمفوضية الذي يستمر دعمه لـ33 ألف أسرة كل شهر.//انتهى//18:15ت م0173