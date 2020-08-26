القاهرة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واستوجهت طائرتا نقل عسكري مصريتان إلى مطار رفيق الحريري الدولي بلبنان في عاشر رحلات الجسر الجوي المصري لتقديم الدعم للشعب اللبناني لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.وأوضح المتحدث العسكري المصري عميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم، أن الطائرتين حملتا كميات كبيرة من المساعدات الطبية والدوائية والغذائية أعدت بمشاركة الهلال الأحمر المصرى وعدد من جمعيات المجتمع المدني بمصر، وذلك لتقديم الدعم للشعب اللبناني حتى يتجاوز انفجار مرفأ بيروت .//انتهى//18:17ت م0174