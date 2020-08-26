اجتماعي / جمعية البر بالسيح تطلق مبادرة "ساعدني لأتعلم"
الأربعاء 1442/1/7 هـ الموافق 2020/08/26 م واس
السيح 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس
أطلقت جمعية البر الخيرية بمدينة السيح في محافظة الخرج هذا الأسبوع مبادرة اجتماعية تحت شعار "ساعدني لأتعلم" .
وتهدف إلى توفير أجهزة تعليمية لمساعدة الطلاب والطالبات من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية ، لمواكبة توجه وزارة التعليم نحو "التعليم عن بعد".
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الجمعية ، الهادفة إلى تنمية روح العطاء لدى أفراد المجتمع ، وحثهم على التبرع لإخوانهم المحتاجين ، مما يسهم في سد احتياجات الأسرة المتعففة من المسجلين في قوائم الجمعية وفروعها.
يذكر أن الجمعية تقوم على رعاية أكثر من ( 8000) مستفيد ومستفيدة ، ممن يحتاجون إلى المساعدة والرعاية الاجتماعية .
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18:23ت م
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