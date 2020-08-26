السيح 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأطلقت جمعية البر الخيرية بمدينة السيح في محافظة الخرج هذا الأسبوع مبادرة اجتماعية تحت شعار "ساعدني لأتعلم" .وتهدف إلى توفير أجهزة تعليمية لمساعدة الطلاب والطالبات من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية ، لمواكبة توجه وزارة التعليم نحو "التعليم عن بعد".وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الجمعية ، الهادفة إلى تنمية روح العطاء لدى أفراد المجتمع ، وحثهم على التبرع لإخوانهم المحتاجين ، مما يسهم في سد احتياجات الأسرة المتعففة من المسجلين في قوائم الجمعية وفروعها.يذكر أن الجمعية تقوم على رعاية أكثر من ( 8000) مستفيد ومستفيدة ، ممن يحتاجون إلى المساعدة والرعاية الاجتماعية .// انتهى //18:23ت م0176