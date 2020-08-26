أبها 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأطلق معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، في مقر إدارة الجامعة بأبها اليوم، مبادرة العودة الآمنة لمنسوبي ومنسوبات الجامعة (آمن – Safe)، التي أطلقتها وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي 1442هـ.وأكد معالي رئيس الجامعة على ضرورة تسخير كل الجهود لخدمة الطلاب والطالبات والاهتمام بالعملية التعليمية ومخرجات ونواتج التعلم في ظل ما أتاحته الدولة أيدها الله وفي ضوء الضوابط التي حددتها وزارة التعليم والجهات المعنية، وضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية.بدوره أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين منسوبي ومنسوبات الجامعة بأهمية اتباع البروتوكولات الصحية لسلامتهم، ولضمان استمرار العملية التعليمية بشكل يُمكّن الطلاب والطالبات من التحصيل العلمي الجيد مع تحقيق السلامة.من جهته أشار المستشار بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور فهد عطيف إلى أن تفعيل المبادرة يتضمن إصدار دليل إجرائي للطلاب والطالبات، ودليل إجرائي آخر للكليات، تم من خلالهما التركيز على البروتوكولات الصحية والإجراءات الأكاديمية التي ينبغي اتباعها لضمان سلامة الطلاب والطالبات وجميع منسوبي الجامعة، إضافة إلى فيديوهات توعوية لكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية على أرض الواقع، مبيناً أن وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية أصدرت أكثر من ثلاثة آلاف ملصق توعوي، ستوزع على إدارات ومقرات الجامعة.// انتهى //18:23ت م0177