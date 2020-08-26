الرياض 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسوقعت الأكاديمية المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" اليوم ، اتفاقية تعاون مشترك عن بعُد ، لإعداد وتطوير برامج توعوية وتدريبية لرفع مستوى التوعية التمويلية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وذلك ضمن أنشطة أسبوع التمويل الافتراضي الذي أطلقته "منشآت" مطلع الأسبوع الجاري.ووقع الاتفاقية نائب محافظ "منشآت" للتمويل محمد بن مسفر المالكي، والمدير العام للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان.واتفق الطرفان على التعاون وتنسيق الجهود بإعداد وتطوير المحتوى التوعوي والتدريبي في مجالات التوعية التمويلية، الذي سيقدم من خلال اللقاءات والدورات والفعاليات والجلسات الاستشارية والحملات التوعوية المختلفة، وإعداد الخطة التنفيذية للندوات والفعاليات والدورات التوعوية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدمة حول المملكة.ويأتي توقيع هذه الاتفاقية مع "منشآت" بهدف دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في جميع مناطق المملكة ، وتنمية القدرات المالية لديهم في التعامل مع جميع الحلول التمويلية وكيفية الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة التي تتناسب مع احتياجاتهم.// انتهى //18:24ت م0178