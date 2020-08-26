إسلام آباد 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واساحبطت الشرطة الباكستانية عملية إرهابية في مدينة تشارسدا بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وأوضح مسؤول في الشرطة الباكستانية اليوم أن وحدة مكافحة الإرهاب اعتقلت ثلاثة إرهابيين ينتمون إلى منظمة إرهابية محظورة، حيث كانوا يخططون لتنفيذ عملية انتحارية على أحد مراكز الشرطة في بلدة "شبقدر" القريبة من تشارسدا واستهداف دوريات للشرطة خلال مناسبة عاشوراء.وأضاف أن قوات الأمن صادرت من حوزتهم سترة ناسفة ومتفجرات وقنابل يدوية وأسلحة رشاشة وذخيرة وأجهزة اتصالات، مشيراً إلى أن أحد المعتقلين كان مطلوباً لدى أجهزة الأمن لتورطه في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في الماضي.// انتهى //18:44ت م0183