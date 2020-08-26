محايل 07محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واساطلع محافظ البرك عبدالرحيم الهلالي على الخطط والآليات والبرامج التي تُنفّذها إدارة التعليم بالمحافظة لانطلاقة العام الدراسي 1442هـ.جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمدير تعليم محايل منصور آل شريم، إذ استعرض الإجراءات لاستمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات عن بعد بما يضمن سلامة منسوبي التعليم بجميع مدارس المحافظة والمراكز التابعة له.من جهة أخرى تفقد مدير التعليم خلال جولته اليوم عدداً من المدارس بمحافظة البرك ومركز القحمه واطلع على آلية توزيع الكتب الدراسية التي نفذتها إدارة المستودعات، لضمان إيصال المقررات لجميع المدارس المرتبطة وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة تمهيدا لتسليمها للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم مع بداية العام الدراسي بالإضافة إلى دليل التعليمات والأدلة الاسترشادية التي تساعدهم على فهم جميع ما يتعلق بالتلقي والاستفادة من خدمة التعليم عن بُعد.وأوضح "آل شريم "أن إعلان معالي وزير التعليم لاستئناف الدراسة عن بعد لجميع الطلاب والطالبات يأتي بعد النجاح الذي حققه التعليم عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، وأن ذلك يأتي امتدادا لجهود حكومة المملكة بجميع قطاعاتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.// انتهى //19:09ت م0187