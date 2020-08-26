جدة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واستطلق جامعة الملك عبدالعزيز يوم الاثنين القادم ، فعاليات ملتقى "الإرشاد الجامعي" لطلاب السنة التحضيرية الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب ، واللقاء السنوي لمعالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي بالطلاب ، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.ويهدف الملتقى إلى تعريف الطلاب بأنظمة و لوائح الجامعة والتعريف بالكليات وآلية التسكين بعد اجتياز السنة التحضيرية ، وذلك لتهيئة الطلاب للعام الدراسي ١٤٤٢ هـ ولتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تواجههم.ويشمل ملتقى "الإرشاد الجامعي" على المعرض التعريفي الافتراضي الذي يتيح الفرصة للطلبة للتعرف على التخصصات العلمية والخدمات والبرامج المقدمة لهم من خلال التنقل الافتراضي بين عمادات وكليات الجامعة ، كما ينظم الملتقى اللقاء السنوي لمعالي رئيس الجامعة بالطلاب الذي من خلاله يجيب على جميع أسئلة الطلاب المتعلقة بالنواحي الأكاديمية والخدمات والبرامج والأنظمة بالجامعة بمشاركة وكلاء وعمداء العمادات والكليات.ويقدم الملتقى لقاءات إرشادية على مدار ثلاثة أيام ، ففي اليوم الأول ينظم اللقاء بعنوان "أنشطة وخدمات وفعاليات عمادة شؤون الطلاب" يقدمه وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الثقافية والاجتماعية الدكتور عبدالعزيز بن عمر العماري ، واللقاء بعنوان "التميز الجامعي والأكاديمي" يقدمه وكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون التعليمية الدكتور هاني بن سامي برديسي.ويشهد اليوم الثاني اللقاء التعريفي بمعهد اللغة الإنجليزية يقدمه الدكتور مازن محسن منصوري من معهد اللغة الإنجليزية ، واللقاء التعريفي عن آلية التسكين لطلاب السنة التحضيرية يقدمه وكيل عمادة القبول والتسجيل للسنة التحضيرية الدكتور فؤاد بن عبدالعزيز أبو لبن ، واللقاء التعريفي عن عمادة التعليم عن بعد يقدمه وكيل عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد للشؤون الفنية الدكتور خالد بن حمد العمر.ويختتم الملتقى في اليوم الثالث باللقاء التعريفي بخدمات مركز الإرشاد الجامعي يقدمه المشرف على مركز الإرشاد الجامعي الدكتور صلحي بن علي الفقيه ، ولقاء تعريفي بحقوق وواجبات الطالب الجامعي ، يقدمه المشرف على وحدة حماية حقوق الطالب الدكتور عثمان أبوبكر باعثمان.// انتهى //19:09ت م0188