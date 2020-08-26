الرياض 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم نادي سباقات الخيل في جلسته المنعقدة يوم أمس التي تأتي ضمن الدعم السخي المتواصل لهذه الرياضة العريقة والحرص على تطويرها وتحديث أنظمتها والعمل على الارتقاء بها لتصل إلى المكانة اللائقة بها تحقيقًا لتطلعات وتوجهات قيادتنا الرشيدة -أيدها الله - التي كان لها أكبر الأثر في كل ما تحقق لرياضة الفروسية من تقدم ونهضة شاملة في جميع المجالات.كما أعرب سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله - على ما يلقاه النادي من دعم ومتابعة واهتمام من سموه الكريم للارتقاء بهذه الرياضة وإظهارها بالصورة المتميزة في جميع المجالات ، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستدعم بمشيئة الله نادي سباقات الخيل وتسهم في تطوير برامجه وسباقاته وأنشطته .// انتهى //19:22ت م0192