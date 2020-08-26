عام / الجزائر تسجل 391 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
الأربعاء 1442/1/7 هـ الموافق 2020/08/26 م واس
الجزائر 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 اغسطس 2020 م واس
أعلن المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا، جمال فورار، اليوم تسجيل 391 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 42619 حالة.
وأضاف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي أنه سجلت 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1465 حالة وفاة، مشيراً إلى شفاء 299 شخصاً ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 29886 حالة شفاء.
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19:23ت م
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