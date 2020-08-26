الرياض 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسانطلقت اليوم الأدوار التمهيدية لبطولة المملكة للسهام للسيدات بمشاركة 27 رامية, في البطولة التي تقام على مدار ثلاثة أيام ويحتضنها ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض .وأدار البطولة تحكيمياً 4 حكمات لأول مرة على مستوى بطولات الاتحاد , وهم : أسماء الشعبان , فاطمة عبدي , هناء طافش , أسماء الزهراني , وهن من الحكمات المعتمدات من قبل الاتحاد الذي يسعى لإشراك و تأنيث جميع المنافسات الخاصة ببطولات السيدات .وفي نفس السيـاق , تشارك الرامية مطيرة الشمري في منافسات القوس المركب كأول لاعبة سعوديه تشارك في مسابقات "البكرة" فيما تشارك أربع راميات في منافسات مسافة 60م وخمس مشاركات في مسافة 30م و 18 رامية في منافسات مسافة 18م.// انتهى //19:32ت م0194