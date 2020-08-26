ظهران الجنوب07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسعقد المجلس البلدي لبلدية ظهران الجنوب اليوم جلسته العادية رقم70بمقر المجلس برئاسة رئيس المجلس عوض احمد الوادعي وبحضور جميع الاعضاء بمقر المجلس.وناقش الاجتماع المشاريع الجاري تنفيذها وعددها 12مشروع، كما استعرض تقارير اللجان المشكلة من أعضاء المجلس والتي وقفت ميدانياً على مواقع المشاريع وسجلت عددا من الملاحظات ونوقشت مع رئيس البلدية عوض سعيد ال سياف وعدد من موظفي قسم المشاريع.//انتهى//19:52ت م0196