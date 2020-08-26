ثقافي / كرام رفحاء لتحفيظ القرآن تُطلق حلقاتها الإلكترونية في برنامج "محكمات القرآن"
الأربعاء 1442/1/7 هـ الموافق 2020/08/26 م واس
رفحاء 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس
تطلق جمعية "كرام" لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، حلقاتها الإلكترونية في برنامج "محكمات القرآن" -عبر الاتصال المرئي-، وتستمر حتى 28 صفر المقبل.
وأفادت جمعية كرام أن البرنامج يهدف إلى تعليم الحفظ والمراجعة وتصحيح التلاوة للقرآن الكريم للبنين والبنات، ويبدأ بعد صلاة المغرب في سبعة فروع (أجزاء): "1،3،5،10،15،20،30", داعية إلى التسجيل في البرنامج عبر مقرأة "كرام".
وتأتي هذه الدورة في إطار جهود جمعية كرام لمواصلة رسالتها ودورها في تعليم القرآن الكريم وتعلمه.
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19:53ت م
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