رفحاء 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واستطلق جمعية "كرام" لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، حلقاتها الإلكترونية في برنامج "محكمات القرآن" -عبر الاتصال المرئي-، وتستمر حتى 28 صفر المقبل.وأفادت جمعية كرام أن البرنامج يهدف إلى تعليم الحفظ والمراجعة وتصحيح التلاوة للقرآن الكريم للبنين والبنات، ويبدأ بعد صلاة المغرب في سبعة فروع (أجزاء): "1،3،5،10،15،20،30", داعية إلى التسجيل في البرنامج عبر مقرأة "كرام".وتأتي هذه الدورة في إطار جهود جمعية كرام لمواصلة رسالتها ودورها في تعليم القرآن الكريم وتعلمه.// انتهى //19:53ت م0197