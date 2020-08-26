المنامة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين اليوم، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور البحرين حاليًا.وتم خلال اللقاء بحث مختلف الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث على المستويين الإقليمي والدولي، وعددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد ولي العهد البحريني عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتي تستند إلى أوجهٍ مختلفة من التعاون الإستراتيجي والشراكات الوطيدة والتنسيق المستمر على جميع الأصعدة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لما يبديه من حرص واهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدًا على عمق العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.// انتهى //20:01ت م0198