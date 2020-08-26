الطائف 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بعشيرة يوم غد درسا علميا بعنوان " خطورة اللسان في زمن الفتن " يلقيها الشيخ سلطان المقاطي بجامع الفيصلية عقب صلاة المغرب .وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة في محافظات ومراكز المنطقة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //20:24ت م0199