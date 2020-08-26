ثقافي / توعية الجاليات بعشيرة تنظم درسا بعنوان " خطورة اللسان في زمن الفتن "
الأربعاء 1442/1/7 هـ الموافق 2020/08/26 م واس
الطائف 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بعشيرة يوم غد درسا علميا بعنوان " خطورة اللسان في زمن الفتن " يلقيها الشيخ سلطان المقاطي بجامع الفيصلية عقب صلاة المغرب .
وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة في محافظات ومراكز المنطقة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.
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20:24ت م
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