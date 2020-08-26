الرياض 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واساختتمت جمعية مساعي الخيرية أمس، ورشة عمل( الفكرة من النشأة إلى السوق ) والتي أقيمت على مدى ثلاثة أيام متتالية بواقع 12 ساعة تدريبه، وذلك ضمن سلسلة برامج التمكين والتأهيل والتي تهدف إلى صناعة الأفكار وتحويلها إلى ابتكارات .قدمها رئيس قسم برامج ومبادرات البراءات وذلك بمقر الجمعية.وتهدف الورشة التي استهدفت مستفيدات الجمعية وأسر الضمان الاجتماعي إلى التعريف بالطرق الصحيحة لوضع الأفكار وحمايتها وتحويلها إلى منتج بشكل آمن.// انتهى //20:26ت م0201