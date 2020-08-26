الجوف 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، غداً، عدداً من الكلمات الوعظيه بعنوان : "فضل شهر الله المحرم وفضل عاشوراء"، في جامع الرحمانية، وجامع خادم الحرمين الشريفين، وجامع الإمارة بعد صلاة المغرب، كما تلقى في مسجد الخشما، وجامع العودة بعد صلاة العشاء.وتأتي هذه الكلمات ضمن البرامج والمناشط الدعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، لحث المجتمع لاغتنام الأوقات والأيام الفاضلة بالأعمال الصالحة.// انتهى //20:28ت م0202