ثقافي / "شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النّووي".. درس شهري بالرياض
الأربعاء 1442/1/7 هـ الموافق 2020/08/26 م واس
الرياض 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس
ينظّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدار البيضاء، في أول يوم أربعاء من كل شهر، درساً علمياً بعنوان: (شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي) بجامع المعيلي.
ويأتي هذا الدرس ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي تنفّذها وزارة الشؤون الإسلامية، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.
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20:29ت م
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