الرياض 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسينظّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدار البيضاء، في أول يوم أربعاء من كل شهر، درساً علمياً بعنوان: (شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي) بجامع المعيلي.ويأتي هذا الدرس ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي تنفّذها وزارة الشؤون الإسلامية، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //20:29ت م0204