الأمم المتحدة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأكّد تقرير الأمم المتحدة المعني بالتمويل الرقمي، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة التي سببتها جائحة كوفيد-19 سلطت الضوء على الدور الذي يلعبه التمويل الرقمي في توفير الإغاثة للملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، ودعم الأعمال التجارية وحماية فرص العمل وسبل العيش.وأوضح التقرير الصادر اليوم عن لجنة عمل الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالتمويل الرقمي، بعنوان "تسخير الرقمنة من أجل تمويل مستقبل مستدام"، كيفية تسخير التمويل الرقمي بطرق تمكّن المواطنين كدافعي ضرائب ومستثمرين من تصور تحول رقمي واسع النطاق يجعل أموالهم موائمة لاحتياجاتهم، وهو ما تشير إليه أهداف التنمية المستدامة في مجملها.ويسلّط التقرير الضوء على الاستجابة الرقمية التي تبناها مليارات الناس في جميع أنحاء العالم في مواجهة جائحة كوفيد١٩، من خلال استخدام الأدوات الرقمية للعمل والإنفاق والتواصل الاجتماعي.// انتهى //20:45ت م0205