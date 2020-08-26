اجتماعي / افتتاح مبنى جمعية غيث بمدركة
الأربعاء 1442/1/7 هـ الموافق 2020/08/26 م واس
مكة المكرمة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس
افتتح محافظ الجموم فهد بن منير القثامي اليوم المقر الإداري لـجمعية غيث بمدركة .
ودشّن خلال الافتتاح برنامج التحوّل التقني للجمعية بحضور مدير إدارة تنمية المجتمع بفرع الوزارة أحمد صفحي ومدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز العتيبي، ورؤساء الدوائر الحكومية والجهات الخيرية .
بعد ذلك، تجول القثامي في مقر الجمعية واستمع إلى شرح مفصل عن المقر الإداري لـجمعية غيث من قبل رئيس الجمعية فهد العتيبي وأبرز إنجازات الجمعية .
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20:54ت م
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