مكة المكرمة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسافتتح محافظ الجموم فهد بن منير القثامي اليوم المقر الإداري لـجمعية غيث بمدركة .ودشّن خلال الافتتاح برنامج التحوّل التقني للجمعية بحضور مدير إدارة تنمية المجتمع بفرع الوزارة أحمد صفحي ومدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز العتيبي، ورؤساء الدوائر الحكومية والجهات الخيرية .بعد ذلك، تجول القثامي في مقر الجمعية واستمع إلى شرح مفصل عن المقر الإداري لـجمعية غيث من قبل رئيس الجمعية فهد العتيبي وأبرز إنجازات الجمعية .// انتهى //20:54ت م0207