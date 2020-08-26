رفحاء 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأعلنت جمعية تحبير لتحفيظ القرآن الكريم بشعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية عن بدء التسجيل في برنامج حلقاتها الإلكترونية لتعليم وحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات "عن بعد" في جميع المراحل بدءًا من اليوم ويستمر حتى 15 من الشهر المحرّم الجاري.وأوضحت الجمعية أنه على المستفيد تحديد الوسيلة المناسبة للتسميع والوقت المناسب للتسميع من الأوقات التي حددتها في رابط وضعته في "تويتر" الذي يكون التسجيل من خلاله.// انتهى //21:04ت م0210