إسلام آباد 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع أفغانستان، ودعم السلام والاستقرار في هذا البلد المجاور.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع رئيس المجلس الأعلى الأفغاني للمصالحة الوطنية الدكتور عبدالله عبدالله.وقال عمران خان:إنّ العلاقات بين باكستان وأفغانستان تكتسب أهمية أكثر لأنها مبنية على القواسم المشتركة للدين والثقافة والتاريخ والروابط الأخوية بين الشعبين.وسلّط عمران خان الضوء على إسهامات باكستان الإيجابية في عملية السلام الأفغانية، داعياً القيادات الأفغانية إلى ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية لتحقيق تسوية سياسية شاملة تسهم في السلام الدائم والأمن والازدهار بأفغانستان.ووجّه الدعوة إلى الدكتور عبد الله عبد الله لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن لتبادل وجهات النظر حول دفع عملية السلام الأفغانية وتوثيق العلاقات بين البلدين.// انتهى //21:04ت م0211