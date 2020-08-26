بيروت 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري اليوم في بيروت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس المركز العربي للأبحاث القانونية والقضائية السفير عبد الرحمن الصلح.وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل المستجدات المحلية والإقليمية بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:24ت م0212