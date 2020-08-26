القاهرة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واستعادل سلبياً فريق المصري البورسعيدي مع مضيفه نادي مصر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على إستاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 22 لبطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.ومنح التعادل كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد المصري إلى 21 نقطة في المركز الرابع عشر، ويصبح رصيد نادي مصر 17 نقطة في المركز السابع عشر.//انتهى//23:00ت م0232