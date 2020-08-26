واشنطن 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم تداولاتها على ارتفاع.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 83.48 نقطة، أو 0.30 بالمئة، إلى 28331.92 نقطة و ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 35.11 نقطة، أو 1.02 بالمئة ليغلق عند 3478.73 نقطة كما سجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعًا عند الإغلاق بواقع 198.59 نقطة، أو 1.73 بالمئة، إلى 11665.06 نقطة.// انتهى //23:24ت م0233