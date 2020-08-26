رفحاء 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بطلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، توزيع 280 سلة غذائية لشهر سبتمبر 2020م على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.وأوضحت الجمعية أن السلال الغذائية الموزعة اشتملت على أصناف مختلفة من المواد الغذائية المختلفة، حيث قامت الجمعية بتسليمها للأسر المستفيدة، مقدمةً الشكر للمساهمين والداعمين على مساندتهم المستمرة للجمعية ومؤازرتهم المحتاجين والتخفيف عنهم، داعيةً الله أن يكتب للجميع الأجر والثواب.// انتهى //23:32ت م0237