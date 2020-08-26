سكاكا 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسبحثت لجنة الرياضة المجتمعية بمنطقة الجوف برئاسة وكيل إمارة المنطقة رئيس لجنة الرياضة المجتمعية حسين بن محمد آل سلطان ، عدداً من الموضوعات التي تهم مراحل تأسيس اللجنة التي وجه بها سمو أمير المنطقة .وافتتح وكيل الإمارة رئيس اللجنة الاجتماع الذي عُقد اليوم عبر الاتصال المرئي بتقديم الشكر لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه للرياضة والرياضيين واهتمامه بتعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية ، مؤكداً أن اللجنة وصلت إلى مراحل متقدمة من عملها.بعد ذلك استعرض مدير مكتب فرع وزارة الرياضة بالمنطقة مريح بن مصلح المريح ، جدول الأعمال حيث استعرض أسماء أعضاء اللجان الفرعية واعتمدها، كما نوقشت جائزة سمو أمير منطقة الجوف، وسمو حرمه وآلية وفروع الجائزة ، حيث رأت اللجنة التوسع في ذلك من خلال الاجتماع القادم وتقديم بعض المقترحات ، وإمكانية إدراجها ضمن جائزة الجوف للتميز والإبداع، واعتمدت اللجنة بأن يكون يوم الجوف الرياضي وتدشين نشاط اللجنة ميدانيا في 23 من محرم القادم ، وأقرت اللجنة إطلاق مسابقة خاصة بتصميم شعار اللجنة والهوية البصرية.وفيما يخص أنشطة وفعاليات اللجنة، تم تعميد لجنة الفعاليات ولجنة المجموعات بعمل روزنامة النشاط الرياضي المجتمعي وعرضها على اللجنة لاعتمادها ، مع إمكانية تنفيذ مقترح طواف ومهرجان دراجة الجوف .وفي نهاية الاجتماع أعرب وكيل الإمارة رئيس اللجنة عن شكره للجميع، متمنياً أن تعمل اللجنة على تحقيق تطلعات هواة الرياضة المجتمعية ومجتمع منطقة الجوف .// انتهى//23:48ت م0239