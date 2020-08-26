رياضي/ وكيل إمارة الجوف يرأس الاجتماع الثاني للجنة الرياضة المجتمعية
الأربعاء 1442/1/7 هـ الموافق 2020/08/26 م واس
سكاكا 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس
بحثت لجنة الرياضة المجتمعية بمنطقة الجوف برئاسة وكيل إمارة المنطقة رئيس لجنة الرياضة المجتمعية حسين بن محمد آل سلطان ، عدداً من الموضوعات التي تهم مراحل تأسيس اللجنة التي وجه بها سمو أمير المنطقة .
وافتتح وكيل الإمارة رئيس اللجنة الاجتماع الذي عُقد اليوم عبر الاتصال المرئي بتقديم الشكر لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه للرياضة والرياضيين واهتمامه بتعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية ، مؤكداً أن اللجنة وصلت إلى مراحل متقدمة من عملها.
بعد ذلك استعرض مدير مكتب فرع وزارة الرياضة بالمنطقة مريح بن مصلح المريح ، جدول الأعمال حيث استعرض أسماء أعضاء اللجان الفرعية واعتمدها، كما نوقشت جائزة سمو أمير منطقة الجوف، وسمو حرمه وآلية وفروع الجائزة ، حيث رأت اللجنة التوسع في ذلك من خلال الاجتماع القادم وتقديم بعض المقترحات ، وإمكانية إدراجها ضمن جائزة الجوف للتميز والإبداع، واعتمدت اللجنة بأن يكون يوم الجوف الرياضي وتدشين نشاط اللجنة ميدانيا في 23 من محرم القادم ، وأقرت اللجنة إطلاق مسابقة خاصة بتصميم شعار اللجنة والهوية البصرية.
وفيما يخص أنشطة وفعاليات اللجنة، تم تعميد لجنة الفعاليات ولجنة المجموعات بعمل روزنامة النشاط الرياضي المجتمعي وعرضها على اللجنة لاعتمادها ، مع إمكانية تنفيذ مقترح طواف ومهرجان دراجة الجوف .
وفي نهاية الاجتماع أعرب وكيل الإمارة رئيس اللجنة عن شكره للجميع، متمنياً أن تعمل اللجنة على تحقيق تطلعات هواة الرياضة المجتمعية ومجتمع منطقة الجوف .
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