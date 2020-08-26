محايل 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسبحث محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي في مكتبه صباح اليوم انقطاعات الاتصالات والإنترنت في المحافظة والمراكز التابعة لها بحضور ممثل شركة الاتصالات السعودية علي عسيري .وأوضح " البناوي " أنه ناقش شكاوي المواطنين بسبب ضعف شبكة الاتصالات وكثرة انقطاعاتها، وأن المرحلة المقبلة لا تتحمل هذهالانقطاعات لبدء السنة التعليمية التي ستكون عن بعد، وتتوجب توفر شبكة اتصالات جيدة، وأشار الأستاذ علي عسيري إلى أن الشركة تعمل على تأهيل الأبراج لتوفير الخدمات بشكل إيجابي دائم، وأفاد أن المعوقات التي تواجههم هي وعورة الطرق المؤدية للأبراج التي تسببت في عزل 14 برجاً عن الخدمة و 21 منها تعمل على مولدات بالديزل .وناقش المجتمعون مواقع الأبراج والاستثمارات، ووضع حلول مناسبة لرفع جودة خدمة الاتصالات في المحافظة والمراكز التابعه لها ، وتقرر أن يكون هناك اجتماع آخر في شهر ديسمبر المقبل لمتابعة آخر التطورات في تحسين جودة الخدمة .// انتهى //23:48ت م0240