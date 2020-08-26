ظهران الجنوب 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسعقد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي اليوم اجتماعاً عن بعد, بقادة وقائدات المدارس بقطاعي سراة عبيدة وتهامة قحطان في لقاءٍ نظمته القيادة المدرسية ( بنين -بنات) ، حيث افتتح اللقاء بكلمة لمدير التعليم أكد فيها على الدور الريادي والهام لقادة المدارس لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية التي قررت معها وزارة التعليم أن تكون آلية العودة للدراسة عن بُعد، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدرسة .وشدد العلكمي خلال اللقاء على ضرورة تفعيل منصة مدرستي وإسناد الجداول الدراسية وربط العلاقات التدريسية للمعلمين والمعلمات ومتابعة متطلبات التعليم الإلكتروني عن بُعد، مؤكدا أهمية دور قادة المدارس في تذليل العقبات التي تواجه الطالب أوالطالبة في تفعيل المنصة والتواصل مع أولياء الأمور لدورهم الهام خصوصاً في هذه المرحلة من التعليم عن بُعد .وأوضح العلكمي أن على قائد وقائدة المدرسة مسؤولية كبيرة في مواجهة التحديات المهنية الطارئة التي تسببت بها جائحة كورونا وتقديم البرامج الهادفة في مجالات التوعية الفكرية وتعزيز الانتماء الوطني في نفوس الطلاب بصفة خاصة والمجتمع المدرسي بشكل عام،, متطلعاً إلى بذل المزيد من قبل قادة المدارس لمواكبة المتغيرات الحديثة، واستغلال الميزانية التشغيلية وفق مجالاتها المحددة في اللوائح التنظيمية لتحقيق التطلعات المأمولة التي تضمن إيجاد البيئة المدرسية المناسبة.تلى ذلك مناقشة عدد من المحاور المدرجة على جدول أعمال اللقاء منها: قياس الأداء وتكامل الأدوار ومنصة مدرستي والمتطلبات الأساسية لها ونظم وأدلة الاختبارات ودور قائد المدرسة في آلية سد العجز والشؤون المالية وآلية الصرف.// انتهى//23:53ت م0241