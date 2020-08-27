‎الباحة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسنظمت اللجنة التنسيقية للشباب بمحافظة بني حسن اليوم, مبادرة "بيئتنا أجمل", ضمن حملة "من أجل الباحة" التي ينظمها مجلس شباب المنطقة، بالتعاون مع أمانة الباحة، وفرع وزارة البيئة والزراعة والمياه، والإدارات الحكومية، وبمشاركة محافظ بني حسن خضر بن عبدالرحمن الغامدي.وتتضمنت المبادرة توزيع أكياس نفايات وقفازات للمتنزهين ومنشورات توعويه كتب عليها بعض العبارات التوعوية التي تحث على أهمية المحافظة على نظافة الأماكن العامة, ووضع النفايات في الأماكن المخصصة لها .من جهته نوه رئيس مجلس شباب الباحة حازم بن خالد ظهران بأن حملة "من أجل الباحة" أتت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, وذلك بالتزامن مع موسم الصيف وحالة الأمطار التي تشهدها المنطقة, واستغلال ذلك في إعادة تهيئة وتنظيف المواقع السياحية، ليأنس الزائر بطبيعة الباحة في جو نقي ومواقع نظيفة.// انتهى//00:29ت م0245