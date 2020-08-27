محايل 07محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأغلقت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم رقابة الأسواق اليوم 9 محال مهنية مخالفة، وذلك ضمن حملة معالجة التشوه البصري .وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن عسيري أنه وجه مراقبي قسم رقابة الأسواق بمواصلة الجولات الرقابية و معالجة التشوهات البصرية التي تقوم بها بعض المحال التجارية والمهنية.وأفاد أنه أُلزموا بعدم العرض خارج حدود المحال، وتحسين الواجهات للحد من التشوهات البصرية، كما أُلزموا بتوفير خدمة مدى، مشيرا إلى أنه طُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.// انتهى //00:48ت م0246