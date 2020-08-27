أكرا 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسوافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية، على تقديم منحة قدرها 69 مليون دولار أمريكي لجمهورية غانا لدعم جهودها في مكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتخفيف تداعياته الاجتماعية والاقتصادية على البلاد.وأوضح البنك الأفريقي للتنمية في بيان، أن هذا التمويل سيساعد غانا في تعزيز قدرات مرافقها الصحية، وعزل وتشخيص وعلاج المرضى، وتوفير المزيد من أدوات اختبارات الكشف عن الفيروس، والعلاجات الطبية والتجهيزات والأسرة.وأضاف أن المنحة ستسمح أيضًا بالحصول على معدات حماية شخصية مناسبة لطواقم التمريض، فضلًا عن دعم برنامج التأمين المخصص للعاملين في القطاع الصحي والقطاعات ذات الصلة.وأفادت المديرة العامة لمنطقة غرب أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية ماري لور أكين أولجباد أن برنامج غانا للاستجابة إلى فيروس (كوفيدـ19) يسعى إلى زيادة معدل اختبارات الكشف عن الفيروس، لترتفع من 1% حاليا إلى 3% بحلول نهاية شهر ديسمبر المقبل، ومضاعفة عدد المراكز الطبية المزودة بوحدات عناية مركزة للحالات الحرجة بحلول نهاية العام الجاري.// انتهى //01:20ت م0247