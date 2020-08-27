القاهرة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسفاز فريق الأهلي على ضيفه الجونة بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة في صدارة جدول الدوري، وبفارق 17 نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد الجونة عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.//انتهى//01:32ت م0249