الرياض 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واساجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية اليوم في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بممثلي أندية الدرجتين الأولى والثانية بحضور معالي مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك ووكلاء وزارة الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر بن حسن المسحل.وجرى خلال الاجتماع استعراض متطلبات الأندية فيما يتعلق بالبرامج والأنشطة الرياضية المختلفة التي تشارك فيها أندية الدرجتين الأولى والثانية، واطلع سموه على الجوانب المالية للأندية وخططها للموسم الرياضي المقبل ومتطلبات المرحلة الحالية من الموسم الرياضي 2019 / 2020.// انتهى //01:35ت م0250