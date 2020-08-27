عام / مدني جدة يخمد حريقًا اندلع في مستودعات بحي المحجر
الخميس 1442/1/8 هـ الموافق 2020/08/27 م واس
جدة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم، اخماد حريقًا نشب بعدد من المستودعات بحي المحجر .
حيث أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، عن تلقى بلاغاً على (911) بنشوب حريقاً في عدد من المستودعات بحي المحجر و تم مباشرة الفرق عملية إطفاء الحريق ، وعزل منطقة الحادث منعاً لانتشار الحريق ، حتى تم - بفضل الله -
اخماد الحريق بشكل تام دون تسجل إصابات ولله الحمد .
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