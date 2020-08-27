جدة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسباشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم، اخماد حريقًا نشب بعدد من المستودعات بحي المحجر .حيث أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، عن تلقى بلاغاً على (911) بنشوب حريقاً في عدد من المستودعات بحي المحجر و تم مباشرة الفرق عملية إطفاء الحريق ، وعزل منطقة الحادث منعاً لانتشار الحريق ، حتى تم - بفضل الله -اخماد الحريق بشكل تام دون تسجل إصابات ولله الحمد .// انتهى //01:45ت م0251