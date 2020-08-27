الأمم المتحدة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسحثت وكالات الأمم المتحدة، اليوم، الدول على زيادة برامج الحماية الاجتماعية بهدف حماية الأشخاص الأكثر عرضة لخطر فيروس كوفيد-١٩ .وأفادت الوكالات في بيان مشترك مساء اليوم، أن أشد الفئات ضعفًا هي الأكثر تأثرا، لا سيما في البلدان التي تعاني من النزاعات أو الأزمات الاقتصادية أو المناخية، واللاجئون من بين المجموعات التي تواجه أكبر الأخطار.وبحسب البيان حظيت الدعوة الموجهة للحكومات للاستثمار بشكل كاف في برامج الحماية الاجتماعية بتأييد برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز واليونيسيف، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومفوضية اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليونسكو، والبنك الدولي.// انتهى //02:30ت م0254