نيروبي 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020م واسأعلن الرئيس الكينى أوهورو كنياتا، تخفيف بعض القيود في البلاد، نظرًا لوصول معدلات انتشار فيروس كورونا إلى مستوى يمكن السيطرة عليه.وأضاف الرئيس الكيني اليوم، أن بؤر انتشار فيروس كورونا مثل العاصمة "نيروبي" ومومباسا بدأت في الاستقرار نتيجة لالتزام غالبية المواطنين بالإرشادات بشكل مناسب، فيما يستمر حظر التجوال من التاسعة ليلًا حتى الرابعة صباحًا لمدة شهر آخر.وحذر أنه رغم التقدم المحرز في المدن الكبرى فإن الأزمة تتحول إلى مقاطعات أخرى ذات أنظمة صحية أضعف خاصة ذات الطبيعة الريفية.// انتهى //02:30ت م0256