سيئول 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسجمد بنك كوريا المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 0.5% كما كان متوقعا على نطاق واسع.ويأتي قرار البنك المركزي بعد تخفيض سعر الفائدة مرتين. حيث خفض البنك سعر الفائدة في يوم 28 مايو لمعدل قياسي منخفض، وذلك بعد شهرين من تطبيق أول خفض طارئ لسعر الفائدة في عقد، ليتراجع بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 0.75%.ويبدو أن البنك المركزي لا يعتقد ضرورة خفض سعر الفائدة مرة أخرى، نظرا لأن الأسواق المالية تكون مستقرة نسبيا، وتشهد أسواق العقارات والأسهم سخونة شديدة.ولكن لا يمكنه رفع سعر الفائدة في ظل زيادة المخاطر السلبية للاقتصاد المحلي مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بصورة حادة مؤخرا.// انتهى //06:59ت م0003