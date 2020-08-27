سول 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن كوريا الجنوبية رصدت 441 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، في أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ أوائل مارس عندما شهدت البلاد أول تفش كبير للفيروس.وكانت كوريا الجنوبية أمرت يوم الثلاثاء معظم المدارس في سول والمناطق المحيطة بإغلاق الفصول والعودة إلى الدراسة عبر الإنترنت، في أحدث خطوة في سلسلة تدابير احترازية تهدف إلى تجنب حدوث طفرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.ووصل العدد الإجمالي إلى 18706 إصابة، فضلا عن 313 حالة وفاة.// انتهى //07:06ت م0005