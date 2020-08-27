الرياض 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الفيصل يستعرض خطط وزارة الحج والعمرة.أمير الرياض يلتقي سفير المكسيك.أمير الشرقية: شراكتنا مع أميركا ممتدة لـ75 عاماً.عبدالعزيز بن سعد يبارك تأسيس جمعية حائل للإسكان.أمير نجران يطالب بتوثيق تراث المنطقة.أمير الجوف يشيد بأعمال "تراحم" الإنسانية.فيصل بن خالد: البناء الفكري الصحيح يخفّض البطالة.بدر بن سلطان يرأس اجتماع «تنفيذية الحج المركزية».نشر ثقافة التطوع الصحي بين منتسبي "صحة الرياض".أمير القصيم يكرم أبناء العويضة ويزور مهرجان التمور.الالتزام المجتمعي يواصل كبح كورونا.تكثيف عمليات التعقيم في المسجد الحرام.البحرين والإمارات تبحثان وبومبيو تعزيز السلام الإقليمي.قانون السناب باك.. فرصة كبرى للقضاء على الإرهاب الإيراني.من تكون "كمالا هاريس".. حقاً؟!.مصر والأردن والعراق لتنسيق مشترك ضد التحديات.// يتبع //07:09ت م0006