وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( جهود الأمان.. ورفض الإرهاب) : تجديد مجلس الـوزراء، خلال جلسته الاعتيادية عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الـوزراء حفظه الله، ترحيب المملكة بإعلان كل من المجلـس الـرئاسي ومجلـس الـنواب في لـيبيا وقف إطلاق الـنار، وتأكيدها على ضرورة الـبدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم نابع من الداخل يكفل الأمن والاستقرار للشعب الـلـيبي الشقيق، ويمنع الـتدخلات الخارجية الـتي تعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.وأضافت :فكما أنه موقف يتفق مع جهود المملكة العربية السعودية المستديمة الـهادفة إلـى تحقيق الأمن في المنطقة والعالم، ويعتبر تأكيدا على ريادة المملكة في قيادة كافة جهود ومبادرات السلام في الشرق الأوسط، فهو يتقاطع في ذات الإطار مع جهود المملكة العربية السعودية الرافضة لكل وجه من أوجه الفتنة والنزاع والإرهاب والسلوكيات الخارجة عن الـقانون والتي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة، وهو ما يتجلى في إعراب مجلس الـوزراء في ذات الجلسة عن إدانة المملكة الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرات مفخخة دون طيار، وصاروخا باليستيا باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملـكة بطريقة متعمدة وممنهجة، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الـدولـي الإنساني وقواعده العرفية، فهذا الموقف بالإضافة لمواقف المملكة الثابتة والـرافضة لكل أوجه الممارسات الإجرامية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من نظام طهران، هذا النظام الإرهابي الذي يصر على التدخلات المستمرة في شؤون الـدول العربية في المنطقة، ويتخذ من دعم أذرعه وميليشياته سبيلا في تنفيذ أجنداته وبلوغ غاياته الخبيثة.وختمت :إن استمرارية المخاطر الـتي يمثلها سلـوك نظام إيران في المنطقة، والـتهديدات المصاحبة لـذلـك، وأثرها على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والإنسانية في المناطق الـتي تتمركز فيها الأذرع الإيرانية، بات يفوق كل أشكال الحلـول والتحليلات، لما تشكله هذه الممارسات على الأمن الإقليمي والـعالمي، كما تعتبر المواقف الدولية التي تعرب عن قلقها واستشعارها لهذه التهديدات والتجاوزات من النظام الإيراني دلالة أخرى على ضرورة أن يتخذ المجتمع الـدولـي موقفا موحدا يضمن ردعها ويحقق الأمن الإقليمي والدولي.// انتهى //07:10ت م0009