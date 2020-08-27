عام / حالات كورونا في البرازيل تتجاوز 3.7 مليون والوفيات 117666
الخميس 1442/1/8 هـ الموافق 2020/08/27 م واس
برازيليا 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس
قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إن البلاد سجلت 47161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1086 وفاة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ووصلت حالات الإصابة بالفيروس في البرازيل منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و 717156 في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 إلى 117666 وفقا لبيانات الوزارة، في أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم خارج الولايات المتحدة.
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07:18ت م
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